Верховний Суд роз’яснив порядок дострокового стягнення заборгованості за споживчими кредитами

14:54, 4 листопада 2025
Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу «Креді Агріколь Банку» у справі про стягнення понад 860 тисяч гривень кредитної заборгованості.
Верховний Суд роз’яснив порядок дострокового стягнення заборгованості за споживчими кредитами
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду висловив правову позицію щодо дотримання процедури дострокового стягнення кредитних коштів за кредитним договором у разі відсутності в договорі передбаченого кредитором права на дострокове стягнення кредитних коштів.

Зазначається, що право кредитодавця вимагати дострокового повернення споживчого кредиту виникає за умови затримання споживачем сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, якщо таке право прямо передбачене договором про споживчий кредит.

Правила кредитування, які не підписані позичальником, не є складовою кредитного договору та не можуть встановлювати додаткові права кредитора.

За відсутності в договорі права на дострокове повернення кредиту, кредитор може вимагати стягнення лише простроченої заборгованості.

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу АТ «Креді Агріколь Банк» на постанову Полтавського апеляційного суду у справі щодо стягнення понад 860 тис. грн кредитної заборгованості з позичальника. Суд частково задовольнив вимоги банку та направив справу на новий розгляд.

Обставини справи

У 2024 році «Креді Агріколь Банк» звернувся до суду з вимогою стягнути із позичальника заборгованість за кредитним договором від 28 жовтня 2021 року, за яким банк надав 770 тис. грн строком до 2027 року. Через невиконання графіка платежів банк направив боржнику вимоги про погашення боргу та дострокове повернення кредиту. Станом на жовтень 2023 року загальна заборгованість склала 862 328,86 грн.

Суд першої інстанції задовольнив позов, визнавши право банку на дострокове стягнення коштів відповідно до правил кредитування. Апеляційний суд скасував це рішення, вказавши, що кредит є споживчим, а умовами договору не передбачено дострокового стягнення всієї суми кредиту. Також суд апеляційної інстанції зазначив, що банк не дотримався процедури, встановленої статтею 16 Закону України «Про споживче кредитування».

Позиція сторін у касації

Банк у касаційній скарзі наполягав, що апеляційний суд неправильно застосував норми права та не врахував висновки Верховного Суду у подібних справах. «Креді Агріколь Банк» стверджував, що боржник не сплатив заборгованість навіть після отримання вимог, а відмова від виконання зобов’язань не може залежати від факту отримання кореспонденції.Натомість представник позичальника просив залишити

рішення апеляційного суду без змін, наголошуючи, що банк не мав права на дострокове стягнення, а докази розміру боргу були неповними.

Оцінка та висновки Верховного Суду

Касаційний суд встановив, що кредитний договір справді мав споживчий характер і не містив умов про право кредитора вимагати дострокового повернення позики. Подані банком «Правила надання споживчого кредиту» не були підписані позичальником, тому не є частиною договору. Отже, Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду щодо відсутності правових підстав для дострокового стягнення всієї суми кредиту.

Водночас колегія суддів звернула увагу, що апеляційний суд не дав належної оцінки доказам щодо наявної простроченої заборгованості, яка підлягає стягненню. Суд також наголосив на необхідності повного дослідження доказів і встановлення істотних для справи обставин.

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу АТ «Креді Агріколь Банк», скасував постанову Полтавського апеляційного суду від 23 січня 2025 року та направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Постанова набрала законної сили з моменту її ухвалення та є остаточною.

Детально ознайомитись з позицією ВС у справі № 539/402/24 можна за посиланням. 

