Верховный Суд разъяснил порядок досрочного взыскания задолженности по потребительским кредитам

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу «Креди Агриколь Банка» по делу о взыскании более 860 тысяч гривен кредитной задолженности.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда выразил правовую позицию относительно соблюдения процедуры досрочного взыскания кредитных средств по кредитному договору в случае отсутствия в договоре предусмотренного кредитором права на досрочное взыскание кредитных средств.

Отмечается, что право кредитодателя требовать досрочного возврата потребительского кредита возникает при условии задержки потребителем уплаты части кредита и/или процентов по крайней мере на один календарный месяц, если такое право прямо предусмотрено договором о потребительском кредите.

Правила кредитования, которые не подписаны заемщиком, не являются составной частью кредитного договора и не могут устанавливать дополнительные права кредитора.

При отсутствии в договоре права на досрочный возврат кредита кредитор может требовать взыскания лишь просроченной задолженности.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу АО «Креди Агриколь Банк» на постановление Полтавского апелляционного суда по делу о взыскании свыше 860 тыс. грн кредитной задолженности с заемщика. Суд частично удовлетворил требования банка и направил дело на новое рассмотрение.

Обстоятельства дела

В 2024 году «Креди Агриколь Банк» обратился в суд с требованием взыскать с заемщика задолженность по кредитному договору от 28 октября 2021 года, по которому банк предоставил 770 тыс. грн сроком до 2027 года. Из-за невыполнения графика платежей банк направил должнику требования об уплате долга и досрочном возврате кредита. По состоянию на октябрь 2023 года общая задолженность составила 862 328,86 грн.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, признав право банка на досрочное взыскание средств в соответствии с правилами кредитования. Апелляционный суд отменил это решение, указав, что кредит является потребительским, а условиями договора не предусмотрено досрочное взыскание всей суммы кредита. Также суд апелляционной инстанции отметил, что банк не соблюдал процедуру, установленную статьей 16 Закона Украины «О потребительском кредитовании».

Позиция сторон в кассации

Банк в кассационной жалобе настаивал, что апелляционный суд неправильно применил нормы права и не учел выводы Верховного Суда в аналогичных делах. «Креди Агриколь Банк» утверждал, что должник не оплатил задолженность даже после получения требований, а отказ от исполнения обязательств не может зависеть от факта получения корреспонденции. Напротив, представитель заемщика просил оставить решение апелляционного суда без изменений, подчеркивая, что у банка не было права на досрочное взыскание, а доказательства размера долга были неполными.

Оценка и выводы Верховного Суда

Кассационный суд установил, что кредитный договор действительно имел потребительский характер и не содержал условий о праве кредитора требовать досрочного возврата займа. Представленные банком «Правила предоставления потребительского кредита» не были подписаны заемщиком, поэтому не являются частью договора. Следовательно, Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда об отсутствии правовых оснований для досрочного взыскания всей суммы кредита.В то же время коллегия судей обратила внимание, что апелляционный суд не дал надлежащей оценки доказательствам

относительно наличествующей просроченной задолженности, которая подлежит взысканию. Суд также подчеркнул необходимость полного исследования доказательств и установления существенных для дела обстоятельств.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу АО «Креди Агриколь Банк», отменил постановление Полтавского апелляционного суда от 23 января 2025 года и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Детально ознакомиться с позицией ВС по делу № 539/402/24 можно по ссылке.

