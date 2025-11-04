Військові отримають авторські права на власні винаходи – Рада ухвалила закон

Документ гарантує авторство розробок і їх використання для оборони.

Верховна Рада ухвалила Закон про захист інтелектуальної власності, створеної військовослужбовцями (законопроект 13111).

Згідно з законом, авторство розробок належатиме військовослужбовцям, а держава отримує право використовувати ці напрацювання для потреб оборони. Інновації, створені на передовій та у військових наукових підрозділах, отримають юридичний захист і сприятимуть зміцненню обороноздатності та технологічного потенціалу Збройних Сил України.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей законопроект.

Зокрема, законопроектами 13110 та 13111 пропонують внести зміни до закону про СБУ, встановивши, що особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у звʼязку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби у Службі безпеки України, належать військовослужбовцеві, який створив цей об’єкт.

Аналогічні зміни пропонується внести щодо військовослужбовців, які служать в Управлінні державної охорони (УДО), Державній прикордонній службі, Нацгвардії, Держспецзв’язку, а також до закону про розвідку.

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України пропонують доповнити нормою, що посадовими інструкціями (функціональними обов’язками) та (або) наказом, розпорядженням на військовослужбовця може бути покладено обов’язок здійснення інтелектуальної, творчої, у тому числі інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності, результатом якої можуть бути об’єкти авторського і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, інші об’єкти права інтелектуальної власності.

Військовослужбовець, який у звʼязку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби створив об’єкт права інтелектуальної власності, письмово повідомляє командира військової частини про такий об’єкт права інтелектуальної власності з описом, що розкриває суть створеного об’єкта достатньо ясно і повно, вказує усіх винахідників (авторів), що спільно створили такий об’єкт, та завдання, в межах якого його було створено.

Командир бригади зобов’язаний буде, серед іншого, організовувати здійснення інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності, що має на меті підвищення бойової та мобілізаційної готовності, забезпечення успішного виконання бригадою (полком, кораблем 1 і 2 рангу, окремим батальйоном) бойових завдань.

У законі про оборонні закупівлі буде передбачено, що якщо роботи оборонного призначення передбачають використання об’єктів права інтелектуальної власності, що належать виконавцю державного контракту (договору), умови використання таких об’єктів права інтелектуальної власності державним замовником повинні бути визначені державним контрактом (договором).

У разі, якщо об’єкти права інтелектуальної власності частково створено за рахунок коштів виконавців державного контракту (договору), а частково – за державні кошти в результаті виконання оборонних закупівель, державний контракт (договір) повинен містити умови про розподіл майнових прав інтелектуальної власності відповідно до обсягу коштів, виділених кожною стороною договору (контракту), а також визначати порядок спільного використання створених об’єктів права інтелектуальної власності.

