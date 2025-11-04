Практика судов
Военные получат авторские права на собственные изобретения – Рада приняла закон

14:00, 4 ноября 2025
Документ гарантирует авторство разработок и их использование для обороны.
Фото: Reuters
Верховная Рада приняла Закон о защите интеллектуальной собственности, созданной военнослужащими (законопроект 13111).

Согласно закону, авторство разработок будет принадлежать военнослужащим, а государство получит право использовать эти наработки для нужд обороны. Инновации, созданные на передовой и в военных научных подразделениях, получат юридическую защиту и будут способствовать укреплению обороноспособности и технологического потенциала Вооруженных Сил Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законопроекте.

В частности, законопроектами 13110 и 13111 предлагается внести изменения в закон о СБУ, установив, что личные неимущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением служебных обязанностей во время прохождения военной службы в Службе безопасности Украины, принадлежат военнослужащему, который создал этот объект.

Аналогичные изменения предлагается внести в отношении военнослужащих, проходящих службу в Управлении государственной охраны (УГО), Государственной пограничной службе, Нацгвардии, Госспецсвязи, а также в закон о разведке.

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины предлагают дополнить нормой, что должностными инструкциями (функциональными обязанностями) и (или) приказом, распоряжением на военнослужащего может быть возложена обязанность осуществления интеллектуальной, творческой, в том числе инновационной, изобретательской или рационализаторской деятельности, результатом которой могут быть объекты авторского и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновки полупроводниковых изделий, другие объекты права интеллектуальной собственности.

Военнослужащий, который в связи с выполнением служебных обязанностей во время прохождения военной службы создал объект права интеллектуальной собственности, письменно сообщает командиру воинской части о таком объекте права интеллектуальной собственности с описанием, которое раскрывает суть созданного объекта достаточно ясно и полно, указывает всех изобретателей (авторов), совместно создавших такой объект, и задание, в рамках которого он был создан.

Командир бригады будет обязан, среди прочего, организовывать осуществление инновационной, изобретательской или рационализаторской деятельности, направленной на повышение боевой и мобилизационной готовности, обеспечение успешного выполнения бригадой (полком, кораблем 1 и 2 ранга, отдельным батальоном) боевых задач.

В законе об оборонных закупках будет предусмотрено, что если работы оборонного назначения предусматривают использование объектов права интеллектуальной собственности, принадлежащих исполнителю государственного контракта (договора), условия использования таких объектов права интеллектуальной собственности государственным заказчиком должны быть определены государственным контрактом (договором).

В случае, если объекты права интеллектуальной собственности частично созданы за счет средств исполнителей государственного контракта (договора), а частично – за государственные средства в результате выполнения оборонных закупок, государственный контракт (договор) должен содержать условия о распределении имущественных прав интеллектуальной собственности в соответствии с объемом средств, выделенных каждой стороной договора (контракта), а также определять порядок совместного использования созданных объектов права интеллектуальной собственности.

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета».

