Король Великої Британії Чарльз ІІІ посвятив Девіда Бекхема у лицарі, відео

15:10, 4 листопада 2025
Девід Бекхем отримав титул лицаря за заслуги перед спортом і благодійністю на церемонії у Віндзорському замку.
Король Великої Британії Чарльз ІІІ посвятив Девіда Бекхема у лицарі, відео
Фото: sky.com
Колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем отримав лицарське звання від короля Чарльза ІІІ, пише Sky News.

Колишній футболіст «Манчестер Юнайтед» отримав титул лицаря за заслуги перед спортом і благодійністю на церемонії у Віндзорському замку.

Бекхема на церемонії супроводжувала його дружина Вікторія — ексучасниця гурту Spice Girls, нині дизайнерка моди та тепер офіційно леді Вікторія.

У коментарі Sky News після церемонії нагородження Бекхем зазначив, що це був «надзвичайно важливий момент» для нього та його родини.

«Я заплакав, коли вперше про це дізнався — і, можливо, ще кілька місяців після того», — сказав він. — «Цей тиждень був дуже емоційним... Я не нервував, просто не міг стримати емоцій».

На запитання журналістів, як тепер до нього звертаються вдома, сер Девід пожартував:

«Я не наполягаю, але якщо хочуть називати мене «сер тато» чи «сер син», будь ласка. Але, звісно, знадобиться трохи часу, щоб звикнути, що люди так говорять. Це просто велика честь».

Нагадаємо, у 2024 році 50-річний сер Девід торік став послом The King’s Foundation — освітнього фонду, заснованого королем Чарльзом ще у 1990 році.

«Я дуже пишаюся цією відзнакою, — зізнався Бекхем. — Я виріс у скромній родині у східній частині Лондона і завжди мріяв стати професійним футболістом. І ось тепер я стою у Віндзорському замку перед найвеличнішою монархією світу, отримуючи лицарське звання. Краще просто не буває».

Фото: sky.com

Велика Британія

