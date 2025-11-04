Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

Король Великобритании Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари, видео

15:10, 4 ноября 2025
Дэвид Бекхэм был удостоен титула рыцаря за заслуги перед спортом и благотворительностью на церемонии в Виндзорском замке.
Король Великобритании Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари, видео
Фото: sky.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание от короля Чарльза III, сообщает Sky News.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» был удостоен титула рыцаря за заслуги перед спортом и благотворительностью на церемонии в Виндзорском замке.

На церемонии Бекхэма сопровождала его жена Виктория — бывшая участница группы Spice Girls, ныне дизайнер моды и теперь официально леди Виктория.

В комментарии Sky News после церемонии награждения Бекхэм отметил, что это был «чрезвычайно важный момент» для него и его семьи.

«Я заплакал, когда впервые об этом узнал — и, возможно, еще несколько месяцев после того», — сказал он. — «Эта неделя была очень эмоциональной... Я не нервничал, просто не мог сдержать эмоций».

На вопрос журналистов, как теперь к нему обращаются дома, сэр Дэвид пошутил:

«Я не настаиваю, но если захотят называть меня “сэр папа” или “сэр сын”, пожалуйста. Хотя, конечно, потребуется немного времени, чтобы привыкнуть, что люди так говорят. Это просто большая честь».

Напомним, что в 2024 году 50-летний сэр Дэвид стал послом The King’s Foundation — образовательного фонда, основанного королем Чарльзом еще в 1990 году.

«Я очень горжусь этой наградой, — признался Бекхэм. — Я вырос в скромной семье в восточной части Лондона и всегда мечтал стать профессиональным футболистом. И вот теперь я стою в Виндзорском замке перед величайшей монархией мира, получая рыцарское звание. Лучше просто не бывает».

 

Фото: sky.com

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду