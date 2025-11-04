Король Великобритании Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари, видео

Дэвид Бекхэм был удостоен титула рыцаря за заслуги перед спортом и благотворительностью на церемонии в Виндзорском замке.

Фото: sky.com

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание от короля Чарльза III, сообщает Sky News.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» был удостоен титула рыцаря за заслуги перед спортом и благотворительностью на церемонии в Виндзорском замке.

На церемонии Бекхэма сопровождала его жена Виктория — бывшая участница группы Spice Girls, ныне дизайнер моды и теперь официально леди Виктория.

В комментарии Sky News после церемонии награждения Бекхэм отметил, что это был «чрезвычайно важный момент» для него и его семьи.

«Я заплакал, когда впервые об этом узнал — и, возможно, еще несколько месяцев после того», — сказал он. — «Эта неделя была очень эмоциональной... Я не нервничал, просто не мог сдержать эмоций».

На вопрос журналистов, как теперь к нему обращаются дома, сэр Дэвид пошутил:

«Я не настаиваю, но если захотят называть меня “сэр папа” или “сэр сын”, пожалуйста. Хотя, конечно, потребуется немного времени, чтобы привыкнуть, что люди так говорят. Это просто большая честь».

Напомним, что в 2024 году 50-летний сэр Дэвид стал послом The King’s Foundation — образовательного фонда, основанного королем Чарльзом еще в 1990 году.

«Я очень горжусь этой наградой, — признался Бекхэм. — Я вырос в скромной семье в восточной части Лондона и всегда мечтал стать профессиональным футболистом. И вот теперь я стою в Виндзорском замке перед величайшей монархией мира, получая рыцарское звание. Лучше просто не бывает».

