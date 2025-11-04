ЄС схвалив п’ятий платіж Україні на понад 1,8 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Рада ЄС повідомила, що Україна виконала необхідні умови, щоб отримати п'яту виплату.

Фото: euneighbourseast.eu

Рада Євросоюзу ухвалила рішення про надання Україні п’ятого траншу фінансування в рамках програми Ukraine Facility на суму понад 1,8 млрд євро.

У Раді ЄС підкреслили, що Україна виконала необхідні умови, щоб отримати п'яту виплату.

Ці кошти надійдуть після того, як ЄС визнав успішним виконання Україною дев’яти із десяти кроків, передбачених для цього етапу, а також одного пункту, який залишався невиконаним із попереднього траншу.

«Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку подальшої роботи її державного управління», - йдеться у повідомленні.

