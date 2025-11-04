Практика судов
ЕС одобрил пятый платеж Украине на более 1,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility

14:36, 4 ноября 2025
Совет ЕС сообщил, что Украина выполнила необходимые условия для получения пятого транша.
Фото: euneighbourseast.eu
Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении Украине пятого транша финансирования в рамках программы Ukraine Facility на сумму более 1,8 миллиарда евро.

В Совете ЕС подчеркнули, что Украина выполнила необходимые условия для получения пятой выплаты.

Эти средства будут перечислены после того, как ЕС признал успешным выполнение Украиной девяти из десяти шагов, предусмотренных для данного этапа, а также одного пункта, который оставался невыполненным с предыдущего транша.

«Финансирование направлено, главным образом, на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшей работы ее государственного управления», — говорится в сообщении.

Напомним, в Раде хотят изменить процедуры рассмотрения Ukraine Facility-законопроектов.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

