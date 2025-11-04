ЕС одобрил пятый платеж Украине на более 1,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility

Совет ЕС сообщил, что Украина выполнила необходимые условия для получения пятого транша.

Фото: euneighbourseast.eu

Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении Украине пятого транша финансирования в рамках программы Ukraine Facility на сумму более 1,8 миллиарда евро.

В Совете ЕС подчеркнули, что Украина выполнила необходимые условия для получения пятой выплаты.

Эти средства будут перечислены после того, как ЕС признал успешным выполнение Украиной девяти из десяти шагов, предусмотренных для данного этапа, а также одного пункта, который оставался невыполненным с предыдущего транша.

«Финансирование направлено, главным образом, на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшей работы ее государственного управления», — говорится в сообщении.

Напомним, в Раде хотят изменить процедуры рассмотрения Ukraine Facility-законопроектов.

