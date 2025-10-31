Без блокировок и поправочного спама — в Раде хотят изменить процедуры рассмотрения Ukraine Facility-законопроектов

В Раде могут ограничить блокирование евроинтеграционных законопроектов

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, лидер партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что в парламенте рассматривают возможность внесения изменений в процедуру голосования за евроинтеграционные законопроекты, чтобы в сессионном зале было меньше возможностей для их блокирования. В частности, для блокирования за счет так называемого «поправочного спама». Об этом она сказала в интервью Новини.LIVE.

Она подчеркнула, что в случае законопроектов с пометкой Ukraine Facility такое блокирование уже стоит украинскому бюджету сотни миллионов евро, и эта цифра может возрасти. В частности, если парламент не примет в течение ближайших двух месяцев законопроект №12377.

По словам Елены Шуляк, в ближайшее время парламент готовится рассматривать в сессионном зале законопроект №12377 «Об основных принципах жилищной политики», поскольку гармонизация жилищного законодательства с европейским является обязательством Украины перед ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Именно принятие законопроекта №12377 до конца текущего года является тем индикатором, выполнение которого принесет Госбюджету в среднем 500 млн евро. В целом Украине необходимо выполнить более 150 индикаторов — это даст возможность получить от ЕС в общей сложности 50 млрд евро.

Однако к законопроекту, принятому в первом чтении летом этого года, подали около 3 тыс. поправок, большая часть которых характеризуется как «поправочный спам» — когда к законопроекту нет объективных замечаний, а поправка депутату, который ее подает, нужна скорее для того, чтобы получить за ее снятие либо место у трибуны, либо голос в поддержку своего законопроекта, либо дополнительный пиар.

«К сожалению, поправочный спам применяют далеко не только к этому законопроекту — другие также являются его объектами. К ним подаются тысячи поправок, и оппозиция таким образом может блокировать законопроект, скажем так, чтобы что-то себе выторговать. Это не имеет отношения к конкретному законопроекту, но пока такая возможность существует», — объяснила Елена Шуляк.

Она добавила, что через поправочный спам в свое время проходили многие важные законопроекты, в частности те, которые были основой земельной реформы, а также законопроект о компенсациях за поврежденное и уничтоженное жилье. В первом случае речь шла о нескольких месяцах, в течение которых в сессионном зале рассматривались тысячи поправок. Во втором — аналогично блокировался законопроект о еВідновленні, когда в зале рассматривали, например, поправку о замене слова «компенсация» на «выплата».

Подобная ситуация, сообщила Шуляк, была и по законопроекту №12377, когда 1 тыс. поправок из более чем 3 тыс., поданных в день его принятия 16 июля, их автор снял в тот же день. Остальные две тысячи поправок на протяжении почти пяти месяцев отрабатывала специальная рабочая группа, созданная на базе Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, в ведении которого находится этот законопроект.

«Мы должны были как можно качественнее отработать поданные поправки для того, чтобы при прохождении законопроекта через сессионный зал во втором чтении у него было больше шансов. Но при рассмотрении в зале каждый народный депутат может поставить на подтверждение свою поправку, даже если ранее не настаивал на ней в рабочей группе. Таким образом, технически возможность заблокировать законопроект остается, ведь в случае законопроекта №12377 большинство из более чем 3 тыс. поданных поправок составляет поправочный спам», — пояснила парламентарий.

Таким образом, добавила она, уже было заблокировано ряд законопроектов, которые Украина должна была принять в определенные сроки по условиям Ukraine Facility. В частности, законопроект о надзоре за законностью решений органов местного самоуправления. Провести его через сессионный зал уже пытались несколько раз, и сейчас идет третья попытка. В целом, подчеркнула Елена Шуляк, блокирование законопроектов с пометкой Ukraine Facility уже стоило Государственному бюджету Украины от нескольких сотен миллионов до 1 млрд евро.

Именно поэтому, акцентировала Шуляк, сейчас в Верховной Раде рассматривается вопрос изменения процедуры рассмотрения евроинтеграционных законопроектов — чтобы она была прозрачной, понятной, очень четкой и, главное, быстрой. То есть чтобы минимизировать возможность таких блокировок.

«Мы понимаем, что вся наша евроинтеграция требует иногда очень быстрых решений, и мы точно не можем позволить себе затягивать те или иные вопросы, особенно когда это стоит значительных сумм украинскому бюджету», — добавила Елена Шуляк.

