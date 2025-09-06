Практика судов
Половина из двух тысяч поправок к законопроекту о жилищной политике отработана – Шуляк

07:54, 6 сентября 2025
Проект закона планируют доработать уже осенью.
Половина из двух тысяч поправок к законопроекту о жилищной политике отработана – Шуляк
Рабочая группа в рамках подготовки законопроекта 12377 ко второму чтению уже обработала почти половину из примерно двух тысяч поправок, которые остались после первого чтения. Особое внимание во время пятого заседания уделили вопросам социальной аренды, детенизации рынка аренды, деятельности операторов доступного жилья и обновлению инструмента жилищно-строительных кооперативов.

Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она уточнила, что из более чем 3 тыс. поданных поправок около трети было снято сразу, а из почти 2 тыс., которые остались, в течение месяца уже отработано почти половину.

Проект закона планируют доработать уже осенью.

К обсуждению присоединились народные депутаты, представители министерств, местной власти, строительной отрасли, правоохранительных органов, общественных и международных организаций.

Среди ключевых тем:

  • оформление и регистрация договоров социальной аренды, страхование жилья частного фонда;
  • определение роли операторов доступного жилья и формирование стоимости его строительства;
  • осовременивание механизма жилищно-строительных кооперативов.

«Тема официального оформления договоров аренды — достаточно болезненный вопрос, однако только при таком условии возможна детенизация рынка аренды. Вероятно, нормы по оформлению договоров аренды нужно будет согласовать с Гражданским кодексом», — пояснила парламентарий и считает, что есть смысл вынести этот вопрос на публичные консультации, поскольку именно от его решения зависит успешная реализация новой жилищной политики. В то же время часть поправок по социальной аренде будет учтена при подготовке отдельного законопроекта, который ее будет регулировать. Работа над ним уже начата.

Кроме того, важными темами для обсуждения стали поправки, касающиеся деятельности операторов доступного жилья и определения этого понятия. Поскольку этот инструмент будет внедрен в Украине впервые, нормы законопроекта относительно него важно прописать как можно детальнее и качественнее, акцентировала Елена Шуляк и добавила, что часть соответствующих поправок была учтена.

Дискуссионным вопросом стало уточнение относительно инструмента жилищно-строительных кооперативов. Участники рабочей группы и авторы поправок не отрицают важность внедрения и развития этого инструмента. Однако для того чтобы он работал эффективно, норму по нему следует прописать более основательно, в частности детализировать, поскольку речь должна идти о более современной форме — кооперативной форме собственности.

