Половина з двох тисяч правок до законопроекту про житлову політику відпрацьована – Шуляк

07:54, 6 вересня 2025
Проєкт закону планують доопрацювати вже восени.
Робоча група у межах підготовки законопроєкту 12377 до другого читання вже опрацювала майже половину з близько двох тисяч правок, що залишилися після першого читання. Особливу увагу під час п’ятого засідання приділили питанням соціальної оренди, детінізації ринку оренди, діяльності операторів доступного житла та оновленню інструменту житлово-будівельних кооперативів.

Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Вона уточнила, що з понад 3 тис. поданих правок близько третини було знято одразу, а з майже 2 тис., які залишилися, протягом місяця вже відпрацьовано майже половину.

Проєкт закону планують доопрацювати вже восени.

До обговорення долучилися народні депутати, представники міністерств, місцевої влади, будівельної галузі, правоохоронних органів, громадських і міжнародних організацій.

Серед ключових тем:

  • оформлення та реєстрація договорів соціальної оренди, страхування житла приватного фонду;
  • визначення ролі операторів доступного житла та формування вартості його будівництва;
  • осучаснення механізму житлово-будівельних кооперативів.

«Тема офіційного оформлення договорів оренди — досить болюче питання, однак лише за такої умови можлива детінізація ринку оренди. Ймовірно норми щодо оформлення орендних договорів потрібно буде узгодити із Цивільним кодексом», — пояснила парламентарка та вважає, що є сенс винести це питання на публічні консультації, оскільки і від його вирішення залежить успішна реалізація нової житлової політики. Водночас частину правок щодо соціальної оренди буде враховано при підготовці окремого законопроєкту, який її регулюватиме. Над ним уже розпочато роботу. 

Крім того, важливими темами для обговорення стали правки, що стосувалися діяльності операторів доступного житла та визначення цього формулювання. Оскільки цей інструмент буде запроваджено в Україні вперше, норми законопроєкту щодо нього важливо виписати якомога детальніше та якісніше, акцентувала Олена Шуляк і додала, що частину відповідних правок було враховано.

Дискусійним питанням стало уточнення щодо інструменту житлово-будівельних кооперативів. Учасники робочої групи та автори правок не заперечують важливість запровадження та розвитку цього інструмента. Однак для того, щоб він працював ефективно, норму щодо нього слід виписати більш ґрунтовно, зокрема, деталізувати, оскільки має йтися про більш сучасну форму – кооперативну форму власності. 

