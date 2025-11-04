Пішов з життя 46-й віцепрезидент США Дік Чейні

Йому було 84 роки, смерть настала від ускладнень пневмонії та серцево-судинних захворювань.

У віці 84 років помер Дік Чейні, 46-й віцепрезидент США, який служив у адміністрації Джорджа Буша-молодшого. Про це повідомляє CNN.

Про смерть чоловіка повідомила родина Чейні. Під час останнього подиху поруч були його дружина Лінн, з якою він прожив 61 рік, та доньки Ліз і Мері. Смерть настала 3 листопада 2025 року від ускладнень пневмонії та серцево-судинних захворювань.

