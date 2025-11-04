Ушел из жизни 46-й вице-президент США Дик Чейни

Ему было 84 года, смерть наступила от осложнений пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

В возрасте 84 лет скончался Дик Чейни, 46-й вице-президент США, который служил в администрации Джорджа Буша-младшего. Об этом сообщает CNN.

О смерти мужчины сообщила семья Чейни. Во время последнего вздоха рядом были его жена Линн, с которой он прожил 61 год, и дочери Лиз и Мэри. Смерть наступила 3 ноября 2025 года от осложнений пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

