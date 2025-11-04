У Барселоні страйк вихователів паралізував роботу дитячих садків — двері запечатали силіконом

За даними мерії, щонайменше 30 дитячих садків зазнали блокування, і лише дев’ять із них змогли відкрити двері.

Фото: Працівники муніципальних дитячих садків Барселони протестують перед будівлею мерії / ACN

У Барселоні вранці 4 листопада кілька дитячих садків не змогли відкритися через акцію протесту вихователів — двері закладів були замкнені та запечатані силіконом, що унеможливило доступ працівників і батьків із дітьми, пише 20minutos.

Акція стала частиною загального страйку працівників муніципальних дитячих садків, оголошеного профспілкою CGT на цей день. За даними мерії, щонайменше 30 дитячих садків зазнали блокування, і лише дев’ять із них змогли відкрити двері. В окремих випадках персонал заходив через допоміжні або службові входи.

Вихователь дитячого садка Вінсенс Іратчета розповів виданню 20minutos, що працівники прийшли на роботу, але не змогли потрапити всередину: «Ми чекаємо, поки приїде слюсар від мерії, щоб відкрити двері та прийняти дітей».

Тим часом батьки залишалися біля закритих садків, мусили телефонувати на роботу й пояснювати, що не можуть вчасно прибути через ситуацію.

Багато сімей опинилися в складних умовах. «У магазині, де я працюю, зараз нікого немає», — розповіла журналістам мати дівчинки.

Інша мама сказала, що планує працювати віддалено.

Навіть ті дитячі садки, які відкрилися, працювали з перебоями. За словами працівників, деякі заклади не змогли організувати роботу їдальні, що створило додаткові труднощі для батьків.

