Практика судів
  1. У світі

У Барселоні страйк вихователів паралізував роботу дитячих садків — двері запечатали силіконом

15:48, 4 листопада 2025
За даними мерії, щонайменше 30 дитячих садків зазнали блокування, і лише дев’ять із них змогли відкрити двері.
У Барселоні страйк вихователів паралізував роботу дитячих садків — двері запечатали силіконом
Фото: Працівники муніципальних дитячих садків Барселони протестують перед будівлею мерії / ACN
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Барселоні вранці 4 листопада кілька дитячих садків не змогли відкритися через акцію протесту вихователів — двері закладів були замкнені та запечатані силіконом, що унеможливило доступ працівників і батьків із дітьми, пише 20minutos.

Акція стала частиною загального страйку працівників муніципальних дитячих садків, оголошеного профспілкою CGT на цей день. За даними мерії, щонайменше 30 дитячих садків зазнали блокування, і лише дев’ять із них змогли відкрити двері. В окремих випадках персонал заходив через допоміжні або службові входи.

Вихователь дитячого садка Вінсенс Іратчета розповів виданню 20minutos, що працівники прийшли на роботу, але не змогли потрапити всередину: «Ми чекаємо, поки приїде слюсар від мерії, щоб відкрити двері та прийняти дітей».

Тим часом батьки залишалися біля закритих садків, мусили телефонувати на роботу й пояснювати, що не можуть вчасно прибути через ситуацію.

Багато сімей опинилися в складних умовах. «У магазині, де я працюю, зараз нікого немає», — розповіла журналістам мати дівчинки.

Інша мама сказала, що планує працювати віддалено.

Навіть ті дитячі садки, які відкрилися, працювали з перебоями. За словами працівників, деякі заклади не змогли організувати роботу їдальні, що створило додаткові труднощі для батьків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Іспанія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду