В Барселоне забастовка воспитателей парализовала работу детских садов — двери запечатали силиконом

Фото: Работники муниципальных детских садов Барселоны протестуют перед зданием мэрии / ACN

В Барселоне утром 4 ноября несколько детских садов не смогли открыться из-за акции протеста воспитателей — двери учреждений были заперты и запечатаны силиконом, что сделало невозможным доступ работников и родителей с детьми, пишет 20minutos.

Акция стала частью всеобщей забастовки сотрудников муниципальных детских садов, объявленной профсоюзом CGT на этот день. По данным мэрии, по меньшей мере 30 детских садов подверглись блокировке, и только девять из них смогли открыть двери. В отдельных случаях персонал проходил через вспомогательные или служебные входы.

Воспитатель детского сада Висенс Иратчета рассказал изданию 20minutos, что сотрудники пришли на работу, но не смогли попасть внутрь: «Мы ждем, пока приедет слесарь от мэрии, чтобы открыть двери и принять детей».

Тем временем родители оставались у закрытых садов, вынуждены были звонить на работу и объяснять, что не могут прибыть вовремя из-за ситуации.

Многие семьи оказались в сложных условиях. «В магазине, где я работаю, сейчас никого нет», — рассказала журналистам мать девочки.

Другая мама сказала, что планирует работать удаленно.

Даже те детские сады, которые открылись, работали с перебоями. По словам сотрудников, некоторые учреждения не смогли организовать работу столовой, что создало дополнительные трудности для родителей.

