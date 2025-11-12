  1. В Україні

Відключення світла в Києві та Київській області: графік на 12 листопада

09:42, 12 листопада 2025
Коли та на скільки годин кияни та жителі області залишаться без світла 12 листопада.
Відключення світла в Києві та Київській області: графік на 12 листопада
Фото: pixabay
У середу, 12 листопада, в більшості регіонів України діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.

За даними Укренерго, споживачів відключатимуть у межах 2–4 черг. Обмеження також поширюватимуться на промислові підприємства.

Причиною запровадження графіків є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, у результаті яких було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

В Укренерго наголосили, що обсяг обмежень може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українцям рекомендують стежити за актуальними графіками відключень на офіційних сайтах своїх обленерго.

Ситуація в Києві та області

Компанія «ДТЕК Київські електромережі» оприлюднила графіки відключень для столиці. У Києві 12 листопада без світла залишатимуться всі шість черг споживачів — орієнтовно по 8–8,5 години на добу.

У Київській області електроенергію відключатимуть на 7–9 годин, відповідно до оприлюднених графіків.

Київ Київська область відключення світла графіки відключень світла

