Отключение света в Киеве и Киевской области: график на 12 ноября

09:42, 12 ноября 2025
Когда и на сколько часов киевляне и жители области останутся без света 12 ноября.
Фото: pixabay
В среду, 12 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать поочередные отключения электроэнергии на протяжении всего дня — с полуночи до 23:59.

По данным «Укрэнерго», потребителей будут отключать в пределах 2–4 очередей. Ограничения также распространятся на промышленные предприятия.

Причиной введения графиков стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что объем ограничений может изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцам рекомендуют следить за актуальными графиками отключений на официальных сайтах своих облэнерго.

Ситуация в Киеве и области

Компания «ДТЭК Киевские электросети» опубликовала графики отключений для столицы. В Киеве 12 ноября без света будут оставаться все шесть очередей потребителей — ориентировочно по 8–8,5 часа в сутки.

В Киевской области электроэнергию будут отключать на 7–9 часов, согласно опубликованным графикам.

Киев Киевская область отключение света графики отключений света

