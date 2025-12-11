МОН повідомило про початок позачергової державної атестації наукових установ та університетів

Атестація проводитиметься за шістьма науковими напрямами: аграрно-ветеринарним, біомедичним, гуманітарно-мистецьким, інженерно-технологічним, природничо-математичним та суспільним.

Міністерство освіти і науки повідомило про початок позачергової державної атестації наукових установ і закладів вищої освіти, які не брали участі в базовій атестації 2024–2025 років.

Зазначається, що подання документів у системі URIS розпочинається 11 грудня 2025 року та пройде до 13:00 12 січня 2026 року.

Атестація проводитиметься за шістьма науковими напрямами: аграрно-ветеринарним, біомедичним, гуманітарно-мистецьким, інженерно-технологічним, природничо-математичним та суспільним.

«Установи, що планують участь, мають надіслати до МОН офіційний лист із поясненням причин неучасті в базовій атестації.

Звітні періоди визначені Методикою та охоплюють 2019–2023 та 2020–2024 роки», - додали у МОН.

