МОН сообщило о начале внеочередной государственной аттестации научных учреждений и университетов

Министерство образования и науки сообщило о начале внеочередной государственной аттестации научных учреждений и учреждений высшего образования, которые не участвовали в базовой аттестации 2024–2025 годов.

Отмечается, что подача документов в системе URIS начинается 11 декабря 2025 года и продлится до 13:00 12 января 2026 года.

Аттестация будет проводиться по шести научным направлениям: аграрно-ветеринарному, биомедицинскому, гуманитарно-искусствоведческому, инженерно-технологическому, естественно-математическому и общественному.

«Учреждения, которые планируют участие, должны направить в МОН официальный письмо с объяснением причин неучастия в базовой аттестации.

Отчетные периоды определены Методикой и охватывают 2019–2023 и 2020–2024 годы», — добавили в МОН.

