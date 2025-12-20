  1. В Україні
Україна вперше підтвердила атаки на нафтові танкери російського «тіньового флоту»

21:33, 20 грудня 2025
Чотири судна були атаковані дронами в Чорному та Середземному морях, ще чотири удари завдано по нафтових платформах у Каспійському морі.
Україна вперше публічно визнала атаки на нафтові танкери російського «тіньового флоту», який використовується для обходу міжнародних санкцій. Про це повідомляє The New York Times.

За останні тижні українські дрони уразили чотири нафтові танкери, пов’язані з нелегальними схемами транспортування російської нафти. Три судна були атаковані морськими дронами в Чорному морі, ще одне — повітряними дронами в Середземному морі на відстані понад 1200 миль від території України.

В СБУ підтвердили, що всі уражені танкери прямували до російських портів для завантаження нафтою, зокрема до Новоросійська — найбільшого нафтового хабу РФ у Чорному морі. На момент ударів судна були порожні.

Крім цього, в СБУ повідомили про чотири удари по російських нафтовидобувних платформах у Каспійському морі, здійснені протягом останніх десяти днів.

Аналітики зазначають, що метою таких дій є не фізичне знищення флоту, а підвищення ризиків і вартості перевезень, зростання страхових тарифів та тиск на партнерів Росії. Експерти наголошують, що скорочення нафтових доходів безпосередньо впливає на фінансування воєнних дій РФ.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ці атаки нібито не матимуть ефекту, та пригрозив відповіддю. Водночас фахівці розцінюють удари як чіткий сигнал як для Москви, так і для європейських країн щодо необхідності посилення санкцій або готовності до зростання ризиків для судноплавства.

За даними видання, Україна застосовує морські дрони «Морські малюки», розроблені та керовані українською розвідкою, які здатні долати значні відстані та завдавати точкових ударів по морських цілях.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

