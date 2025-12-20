  1. В Украине
Украина впервые подтвердила атаки на нефтяные танкеры российского «теневого флота»

21:33, 20 декабря 2025
Четыре судна были атакованы дронами в Черном и Средиземном морях, еще четыре удара нанесены по нефтяным платформам в Каспийском море.
Украина впервые подтвердила атаки на нефтяные танкеры российского «теневого флота»
Украина впервые публично признала атаки на нефтяные танкеры российского «теневого флота», который используется для обхода международных санкций. Об этом сообщает The New York Times.

За последние недели украинские дроны поразили четыре нефтяных танкера, связанных с нелегальными схемами транспортировки российской нефти. Три судна были атакованы морскими дронами в Черном море, еще одно — воздушными дронами в Средиземном море на расстоянии более 1200 миль от территории Украины.

В СБУ подтвердили, что все пораженные танкеры направлялись в российские порты для загрузки нефтью, в частности в Новороссийск — крупнейший нефтяной хаб РФ в Черном море. На момент ударов суда были пустые.

Кроме этого, в СБУ сообщили о четырех ударах по российским нефтедобывающим платформам в Каспийском море, осуществленных в течение последних десяти дней.

Аналитики отмечают, что целью таких действий является не физическое уничтожение флота, а повышение рисков и стоимости перевозок, рост страховых тарифов и давление на партнеров России. Эксперты отмечают, что сокращение нефтяных доходов напрямую влияет на финансирование военных действий РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что эти атаки якобы не будут иметь эффекта, и пригрозил ответом. В то же время специалисты расценивают удары как четкий сигнал как для Москвы, так и для европейских стран о необходимости усиления санкций или готовности к росту рисков для судоходства.

По данным издания, Украина применяет морские дроны «Морские малыши», разработанные и управляемые украинской разведкой, которые способны преодолевать значительные расстояния и наносить точечные удары по морским целям.

