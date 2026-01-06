  1. В Україні

Деклараційна кампанія–2026: які пороги змінилися через новий прожитковий мінімум

08:12, 6 січня 2026
На що впливає новий прожитковий мінімум у деклараціях держслужбовців.
Фото: Уніан
З 1 січня розпочалася кампанія декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Подати щорічну електронну декларацію за 2025 рік необхідно до 31 березня 2026 року включно.

Водночас декларантів застерігають: з 1 січня 2026 року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» змінено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Як повідомили в Управління запобігання корупції, саме цей показник є базовим для визначення порогів обов’язкового декларування у низці розділів електронної декларації.

Оновлений прожитковий мінімум застосовується, зокрема, під час заповнення таких розділів декларації:

розділ 5 — «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)»;

розділ 11 — «Доходи, у тому числі подарунки» (у частині декларування подарунків, вартість яких перевищує 5 прожиткових мінімумів — 16 640 грн);

розділ 12 — «Грошові активи»;

розділ 13 — «Фінансові зобов’язання»;

розділ 14 — «Видатки та правочини суб’єкта декларування».

Управління запобігання корупції наголошує, що врахування актуального розміру прожиткового мінімуму є обов’язковим для коректного та повного заповнення декларації під час поточної деклараційної кампанії.

декларація держслужбовці НАЗК держслужба декларування прожитковий мінімум

