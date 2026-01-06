Декларационная кампания–2026: какие пороги изменились из-за нового прожиточного минимума

На что влияет новый прожиточный минимум в декларациях госслужащих.

С 1 января началась кампания декларирования лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления. Подать ежегодную электронную декларацию за 2025 год необходимо до 31 марта 2026 года включительно.

В то же время декларантов предупреждают: с 1 января 2026 года в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» изменен размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Как сообщили в Управлении предотвращения коррупции, именно этот показатель является базовым для определения порогов обязательного декларирования в ряде разделов электронной декларации.

Обновленный прожиточный минимум применяется, в частности, при заполнении следующих разделов декларации:

раздел 5 — «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)»;

раздел 11 — «Доходы, в том числе подарки» (в части декларирования подарков, стоимость которых превышает 5 прожиточных минимумов — 16 640 грн);

раздел 12 — «Денежные активы»;

раздел 13 — «Финансовые обязательства»;

раздел 14 — «Расходы и сделки субъекта декларирования».

Управление предотвращения коррупции подчеркивает, что учет актуального размера прожиточного минимума является обязательным для корректного и полного заполнения декларации в ходе текущей декларационной кампании.

