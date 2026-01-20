  1. В Україні

Додаткова відпустка держслужбовця і догляд за дитиною: НАДС пояснило, як зараховується стаж

18:06, 20 січня 2026
Стаж служби зберігається, але додаткова відпустка за період догляду не надається.
Додаткова відпустка держслужбовця і догляд за дитиною: НАДС пояснило, як зараховується стаж
Період перебування посадової особи місцевого самоврядування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до стажу служби. Водночас додаткова оплачувана відпустка за стаж за цей самий період не надається. Таку позицію виклало Національне агентство України з питань державної служби у листі від 17 листопада 2025 року № 10389/10.3-25.

Як роз’яснюють у НАДС, право на додаткову оплачувану відпустку мають посадові особи місцевого самоврядування зі стажем служби понад 10 років. Тривалість такої відпустки визначається законодавством і залежить виключно від наявного стажу, а не від фактично відпрацьованого часу в конкретному робочому році. Максимальна тривалість — до 15 календарних днів.

Водночас законодавство не передбачає можливості надання двох відпусток за один і той самий період. Тому, попри те що час перебування у відпустці для догляду за дитиною включається до стажу служби, додаткова відпустка за стаж у цей період не надається.

Разом із тим право на додаткову оплачувану відпустку не втрачається. Посадовець може скористатися відповідною кількістю днів додаткової відпустки за стаж, набутий до початку відпустки для догляду за дитиною, а також з урахуванням стажу, який є на день виходу з такої відпустки.

держслужбовці держслужба НАДС відпустка

