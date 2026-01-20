  1. В Украине

Дополнительный отпуск госслужащего и уход за ребенком: НАДС разъяснило, как засчитывается стаж

18:06, 20 января 2026
Стаж службы сохраняется, но дополнительный отпуск за период ухода не предоставляется.
Период пребывания должностного лица местного самоуправления в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в стаж службы. В то же время дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж за этот же период не предоставляется. Такую позицию изложило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы в письме от 17 ноября 2025 года № 10389/10.3-25.

Как разъясняют в НАДС, право на дополнительный оплачиваемый отпуск имеют должностные лица местного самоуправления со стажем службы более 10 лет. Продолжительность такого отпуска определяется законодательством и зависит исключительно от имеющегося стажа, а не от фактически отработанного времени в конкретном рабочем году. Максимальная продолжительность — до 15 календарных дней.

В то же время законодательство не предусматривает возможности предоставления двух отпусков за один и тот же период. Поэтому, несмотря на то что время пребывания в отпуске по уходу за ребенком включается в стаж службы, дополнительный отпуск за стаж в этот период не предоставляется.

Вместе с тем право на дополнительный оплачиваемый отпуск не утрачивается. Должностное лицо может воспользоваться соответствующим количеством дней дополнительного отпуска за стаж, приобретенный до начала отпуска по уходу за ребенком, а также с учетом стажа, имеющегося на день выхода из такого отпуска.

госслужащие госслужба НАДС отпуск

