Оклад 29 тисяч гривень — Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади
19:54, 20 січня 2026
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду шукає секретаря судового засідання відділу забезпечення судового процесу.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про наявність вакантної посади секретаря судового засідання відділу забезпечення судового процесу (посада державної служби категорії «В»).
Вимоги до кандидатів:
- вища освіта ступеня не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»;
- вільне володіння українською мовою;
- знання національного законодавства та судового діловодства;
- уважність до деталей, відповідальність та самоорганізованість.
АП ВАКС пропонує:
- роботу в команді професіоналів;
- стабільність та офіційне працевлаштування;
- професійний розвиток і безцінний практичний досвід у сфері правосуддя;
- конкурентну оплату праці.
«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа назви посади до 30 січня 2026 року включно на адресу електронної пошти: [email protected]
Відібрані кандидати отримають запрошення на співбесіду», - заявили у АП ВАКС.
Зазначається, що посадовий оклад – 29 184,00 грн. Також є надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу.
