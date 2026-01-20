Оклад 29 тисяч гривень — Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду шукає секретаря судового засідання відділу забезпечення судового процесу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про наявність вакантної посади секретаря судового засідання відділу забезпечення судового процесу (посада державної служби категорії «В»).

Вимоги до кандидатів:

вища освіта ступеня не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»;

вільне володіння українською мовою;

знання національного законодавства та судового діловодства;

уважність до деталей, відповідальність та самоорганізованість.

АП ВАКС пропонує:

роботу в команді професіоналів;

стабільність та офіційне працевлаштування;

професійний розвиток і безцінний практичний досвід у сфері правосуддя;

конкурентну оплату праці.

«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа назви посади до 30 січня 2026 року включно на адресу електронної пошти: [email protected]

Відібрані кандидати отримають запрошення на співбесіду», - заявили у АП ВАКС.

Зазначається, що посадовий оклад – 29 184,00 грн. Також є надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.