  1. В Украине

Оклад 29 тысяч гривен — Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности

19:54, 20 января 2026
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда ищет секретаря судебного заседания отдела обеспечения судебного процесса.
Оклад 29 тысяч гривен — Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о наличии вакантной должности секретаря судебного заседания отдела обеспечения судебного процесса (должность государственной службы категории «В»).

Требования к кандидатам:

  • высшее образование степени не ниже бакалавра или младшего бакалавра по специальности «Право»;
  • свободное владение украинским языком;
  • знание национального законодательства и судебного делопроизводства;
  • внимательность к деталям, ответственность и самоорганизованность.

АП ВАКС предлагает:

  • работу в команде профессионалов;
  • стабильность и официальное трудоустройство;
  • профессиональное развитие и бесценный практический опыт в сфере правосудия;
  • конкурентную оплату труда.

«Ждем ваши резюме с указанием в теме письма названия должности до 30 января 2026 года включительно на адрес электронной почты: [email protected].

Отобранные кандидаты получат приглашение на собеседование», — заявили в АП ВАКС.

Отмечается, что должностной оклад составляет 29 184,00 грн. Также предусмотрены надбавки и премии в соответствии с законодательством о государственной службе.

ВАКС вакансии Апелляционная палата ВАКС

