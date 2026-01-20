Оклад 29 тысяч гривен — Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о наличии вакантной должности секретаря судебного заседания отдела обеспечения судебного процесса (должность государственной службы категории «В»).
Требования к кандидатам:
- высшее образование степени не ниже бакалавра или младшего бакалавра по специальности «Право»;
- свободное владение украинским языком;
- знание национального законодательства и судебного делопроизводства;
- внимательность к деталям, ответственность и самоорганизованность.
АП ВАКС предлагает:
- работу в команде профессионалов;
- стабильность и официальное трудоустройство;
- профессиональное развитие и бесценный практический опыт в сфере правосудия;
- конкурентную оплату труда.
«Ждем ваши резюме с указанием в теме письма названия должности до 30 января 2026 года включительно на адрес электронной почты: [email protected].
Отобранные кандидаты получат приглашение на собеседование», — заявили в АП ВАКС.
Отмечается, что должностной оклад составляет 29 184,00 грн. Также предусмотрены надбавки и премии в соответствии с законодательством о государственной службе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.