Оклад 29 тысяч гривен — Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда ищет секретаря судебного заседания отдела обеспечения судебного процесса.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о наличии вакантной должности секретаря судебного заседания отдела обеспечения судебного процесса (должность государственной службы категории «В»).

Требования к кандидатам:

высшее образование степени не ниже бакалавра или младшего бакалавра по специальности «Право»;

свободное владение украинским языком;

знание национального законодательства и судебного делопроизводства;

внимательность к деталям, ответственность и самоорганизованность.

АП ВАКС предлагает:

работу в команде профессионалов;

стабильность и официальное трудоустройство;

профессиональное развитие и бесценный практический опыт в сфере правосудия;

конкурентную оплату труда.

«Ждем ваши резюме с указанием в теме письма названия должности до 30 января 2026 года включительно на адрес электронной почты: [email protected].

Отобранные кандидаты получат приглашение на собеседование», — заявили в АП ВАКС.

Отмечается, что должностной оклад составляет 29 184,00 грн. Также предусмотрены надбавки и премии в соответствии с законодательством о государственной службе.

