Шмигаль повідомив, коли тепло почне повертатись в оселі мешканців Києва

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, коли тепло почнуть повертати в оселі мешканців столиці.

Фото: freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві та області продовжує роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Про ситуацію в столиці після чергової масованої атаки ворога повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, у Києві ситуація залишається складною, проте ліквідація наслідків атаки триває, а ремонтні бригади енергетиків працюють безперервно. Паралельно переглянуть роботу об’єктів критичної інфраструктури та проаналізують, яку кількість електроенергії можна додатково вивільнити для побутових споживачів. Міністр доручив перевести на генератори всі об’єкти, де це можливо, щоб звільнити електроенергію для населення.

Окремо Шмигаль зупинився на ситуації з теплопостачанням. Після нічної атаки, за його даними, близько чотирьох тисяч житлових будинків у столиці станом на вечір 20 січня залишалися без тепла. Відновлювальні роботи та пускові операції мали тривати всю ніч.

За словами Шмигаля, пізно ввечері мали розпочати прогрів котлів, щоб уже вранці почати повертати тепло в оселі киян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.