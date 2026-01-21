Шмыгаль сообщил, когда тепло начнет возвращаться в дома жителей Киева

Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, когда тепло начнут возвращать в дома жителей столицы.

В Киеве и области продолжает работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. О ситуации в столице после очередной массированной атаки врага сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, в Киеве ситуация остается сложной, однако ликвидация последствий атаки продолжается, а ремонтные бригады энергетиков работают непрерывно. Параллельно будет пересмотрена работа объектов критической инфраструктуры и проанализировано, какое количество электроэнергии можно дополнительно высвободить для бытовых потребителей. Министр поручил перевести на генераторы все объекты, где это возможно, чтобы освободить электроэнергию для населения.

Отдельно Шмыгаль остановился на ситуации с теплоснабжением. После ночной атаки, по его данным, около четырех тысяч жилых домов в столице по состоянию на вечер 20 января оставались без тепла. Восстановительные работы и пусковые операции должны были продолжаться всю ночь.

По словам Шмыгаля, поздно вечером должны были начать прогрев котлов, чтобы уже утром начать возвращать тепло в дома киевлян.

