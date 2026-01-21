  1. В Україні
  2. / Суспільство

В Україні з’являються випадки позалегеневого туберкульозу – у ЦГЗ відповіли, чи існує сплеск захворюваності

11:32, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ЦГЗ повідомляють про стрімке зростання антибіотикорезистентності та додаткові ризики для громадського здоров’я через війну, але зростання захворюваності не фіксують.
В Україні з’являються випадки позалегеневого туберкульозу – у ЦГЗ відповіли, чи існує сплеск захворюваності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні наразі не спостерігається зростання захворюваності на туберкульоз, яке прогнозували у зв’язку з повномасштабною війною. Водночас фіксуються перші випадки позалегеневого туберкульозу. Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, попри побоювання щодо різкого підвищення рівня захворюваності після завершення війни, таких тенденцій нині не зафіксовано. Однак поява випадків позалегеневого туберкульозу може свідчити про необхідність підготовки системи охорони здоров’я до нових викликів.

«Всі нас лякають, що після завершення війни, наприклад, може зростати захворюваність на туберкульоз. Ми не бачимо зараз ці тенденції, але ми бачимо, наприклад, перші ознаки того, що в нас з’являються випадки так званого позалегеневого туберкульозу. Це може свідчити, що нам потрібно готуватися до цієї історії», — зазначив Курпіта.

Також очільник ЦГЗ звернув увагу на стрімке зростання антибіотикорезистентності в Україні. За його словами, держава має шукати нові підходи до протидії цьому явищу, оскільки чинні міжнародні стратегії потребують значного кадрового ресурсу, якого нині бракує.

«Потрібно загалом думати в державі, яким чином з цим боротися з урахуванням того, що всі сучасні стратегії, які пов’язані зі зменшенням зараження в лікарнях через неправильне використання антибіотиків, потребують великого людського ресурсу, а в нас його немає фізично. Отже, нам потрібно вже шукати якісь інновації, нові підходи», — наголосив він.

Курпіта також підкреслив, що умови війни щоденно створюють додаткові ризики для здоров’я населення, зокрема через руйнування інфраструктури.

«Ми живемо у війні і щодня стикаємося з ризиками, пов’язаними з руйнуванням інфраструктури. Є питання стосовно того, чи підвищуються ризики, наприклад, якихось отруєнь, пов’язаних з хімічними викидами, які виникають внаслідок вибухів або внаслідок руйнування тієї ж самої інфраструктури, чи в нас залишається якісною вода, оскільки страждає водопостачання. Є велике питання щодо безпеки атомних електростанцій», — зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна охорона здоров'я війна медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]