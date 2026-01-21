  1. В Украине
В Украине появляются случаи внелегочного туберкулеза – в ЦОЗ ответили, существует ли всплеск заболеваемости

11:32, 21 января 2026
В ЦОЗ сообщают о стремительном росте антибиотикорезистентности и дополнительных рисках для общественного здоровья из-за войны, но рост заболеваемости не фиксируют.
В Украине пока не наблюдается рост заболеваемости туберкулезом, который прогнозировали в связи с полномасштабной войной. В то же время фиксируются первые случаи внелегочного туберкулеза. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

По его словам, несмотря на опасения по поводу резкого повышения уровня заболеваемости после окончания войны, таких тенденций в настоящее время не зафиксировано. Однако появление случаев внелегочного туберкулеза может свидетельствовать о необходимости подготовки системы здравоохранения к новым вызовам.

«Все нас пугают, что после окончания войны, например, может расти заболеваемость туберкулезом. Мы не видим сейчас этих тенденций, но мы видим, например, первые признаки того, что у нас появляются случаи так называемого внелегочного туберкулеза. Это может свидетельствовать о том, что нам нужно готовиться к этой истории», — отметил Курпита.

Также глава ЦОЗ обратил внимание на стремительный рост антибиотикорезистентности в Украине. По его словам, государство должно искать новые подходы к противодействию этому явлению, поскольку действующие международные стратегии требуют значительного кадрового ресурса, которого сейчас не хватает.

«Нужно в целом думать в государстве, каким образом с этим бороться с учетом того, что все современные стратегии, связанные с уменьшением заражения в больницах из-за неправильного использования антибиотиков, требуют большого человеческого ресурса, а у нас его физически нет. Следовательно, нам нужно уже искать какие-то инновации, новые подходы», — подчеркнул он.

Курпита также подчеркнул, что условия войны ежедневно создают дополнительные риски для здоровья населения, в частности из-за разрушения инфраструктуры.

«Мы живем в условиях войны и ежедневно сталкиваемся с рисками, связанными с разрушением инфраструктуры. Есть вопросы относительно того, повышаются ли риски, например, каких-либо отравлений, связанных с химическими выбросами, которые возникают в результате взрывов или в результате разрушения той же инфраструктуры, остается ли у нас качественной вода, поскольку страдает водоснабжение. Есть большой вопрос относительно безопасности атомных электростанций», — отметил он.

