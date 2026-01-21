ВАКС виніс вирок адвокату Олексію Панасенку за спробу підкупу прокурора ОГП

ВАКС оголосив вирок у справі адвоката про хабар прокурору.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок у справі щодо адвоката Олексія Панасенка. Його визнали винуватим у підбурюванні до обіцянки надати неправомірну вигоду службовій особі, що займає відповідальне становище — прокурору Офісу Генерального прокурора.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та призначив покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися адвокатською діяльністю строком на три роки. Панасенка взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Деталі справи

Як було встановлено в ході досудового розслідування, адвокат підбурив громадянку до обіцянки надати 5 тис. доларів США неправомірної вигоди прокурору за вчинення дій у кримінальному провадженні, зокрема за звернення до суду з клопотанням про її звільнення від кримінальної відповідальності.

З метою приховування злочину адвокат наполягав на укладенні договору між ним та цією громадянкою, за умовами якого ці кошти мали стати оплатою його адвокатських послуг.

Розслідування за цими фактами було розпочато за заявою самої громадянки, з якої адвокат вимагав кошти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.