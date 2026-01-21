ВАКС вынес приговор адвокату Алексею Панасенко за попытку подкупа прокурора ОГП

ВАКС объявил приговор по делу адвоката о взятке прокурору.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор по делу адвоката Алексея Панасенко. Его признали виновным в подстрекательстве к обещанию предоставить неправомерную выгоду должностному лицу, занимающему ответственное положение — прокурору Офиса Генерального прокурора.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года. Панасенко взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Детали дела

Как было установлено в ходе досудебного расследования, адвокат подстрекал гражданку к обещанию предоставить 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды прокурору за совершение действий в уголовном производстве, в частности за обращение в суд с ходатайством о ее освобождении от уголовной ответственности.

С целью сокрытия преступления адвокат настаивал на заключении договора между ним и этой гражданкой, по условиям которого указанные средства должны были стать оплатой его адвокатских услуг.

Расследование по данным фактам было начато по заявлению самой гражданки, с которой адвокат требовал денежные средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.