Купівля авто з пробігом: як перевірка VIN-коду може зберегти гроші і нерви

23:12, 21 січня 2026
Пошкоджений або змінений VIN-код — одна з найпоширеніших причин проблем під час реєстрації вживаних авто.
Купівля авто з пробігом: як перевірка VIN-коду може зберегти гроші і нерви
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Перед купівлею вживаного автомобіля українцям радять не ігнорувати експертну перевірку. У Головному сервісному центрі МВС наголошують: саме фахівці Експертної служби МВС можуть достеменно встановити справжність транспортного засобу та його VIN-коду — ключового ідентифікатора кожного авто.

За словами спеціалістів, під час оглядів регулярно виявляють машини з ознаками втручання в ідентифікаційні номери. Йдеться про переварені VIN-коди, механічні пошкодження металу, змінену структуру номера або вварені елементи з новими символами. Такі маніпуляції не лише ускладнюють перевірку походження авто, а й можуть свідчити про серйозні правопорушення.

VIN-код — це унікальний 17-значний номер, за яким можна дізнатися повну історію автомобіля: виробника і рік випуску, участь у ДТП, факти викрадення, наявні обмеження, пробіг та кількість попередніх власників. Будь-яке втручання в цей код є кримінальним правопорушенням і автоматично стає підставою для відмови в державній реєстрації.

У сервісних центрах МВС нагадують: експертний огляд є обов’язковим під час першої реєстрації автомобілів, ввезених з-за кордону. Водночас його можна провести і додатково — за ініціативою покупця або продавця, щоб мінімізувати ризики під час угоди.

Фахівці підкреслюють: експертна перевірка перед купівлею вживаного авто — це не формальність, а реальний інструмент захисту. Вона допомагає уникнути фінансових втрат, юридичних проблем і забезпечує спокій майбутнього власника.

