Покупка автомобиля с пробегом: как проверка VIN-кода может сохранить деньги и нервы

23:12, 21 января 2026
Поврежденный или измененный VIN-код — одна из самых распространенных причин проблем при регистрации подержанных автомобилей.
Иллюстративное фото из открытых источников
Перед покупкой подержанного автомобиля украинцам советуют не игнорировать экспертную проверку. В Главном сервисном центре МВД подчеркивают: именно специалисты Экспертной службы МВД могут достоверно установить подлинность транспортного средства и его VIN-кода — ключевого идентификатора каждого авто.

По словам специалистов, во время осмотров регулярно выявляют автомобили с признаками вмешательства в идентификационные номера. Речь идет о переваренных VIN-кодах, механических повреждениях металла, измененной структуре номера или вваренных элементах с новыми символами. Такие манипуляции не только усложняют проверку происхождения авто, но и могут свидетельствовать о серьезных правонарушениях.

VIN-код — это уникальный 17-значный номер, по которому можно узнать полную историю автомобиля: производителя и год выпуска, участие в ДТП, факты угона, имеющиеся ограничения, пробег и количество предыдущих владельцев. Любое вмешательство в этот код является уголовным правонарушением и автоматически становится основанием для отказа в государственной регистрации.

В сервисных центрах МВД напоминают: экспертный осмотр является обязательным при первой регистрации автомобилей, ввезенных из-за границы. В то же время его можно провести и дополнительно — по инициативе покупателя или продавца, чтобы минимизировать риски во время сделки.

Специалисты подчеркивают: экспертная проверка перед покупкой подержанного авто — это не формальность, а реальный инструмент защиты. Она помогает избежать финансовых потерь, юридических проблем и обеспечивает спокойствие будущего владельца.

сервисный центр МВД автомобиль

