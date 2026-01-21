  1. В Україні

100% працівників підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків ударів РФ будуть заброньовані – Зеленський

13:38, 21 січня 2026
За словами Президента, для енергетичних та комунальних компаній, що ліквідовують наслідки ударів РФ, гарантоване бронювання персоналу.
100% працівників підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків ударів РФ будуть заброньовані – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для працівників енергетичних компаній та комунальних підприємств, залучених до ліквідації наслідків російських ударів, прийнято рішення про бронювання всього персоналу.

«Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу», — повідомив Зеленський.

За його словами, дефіцит ефективного реагування на місцях не має пояснюватися нестачею кадрів, оскільки міста мають ресурси для залучення необхідних працівників до роботи.

президент енергетика війна комунальне підприємство Володимир Зеленський бронювання

