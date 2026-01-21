100% працівників підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків ударів РФ будуть заброньовані – Зеленський

За словами Президента, для енергетичних та комунальних компаній, що ліквідовують наслідки ударів РФ, гарантоване бронювання персоналу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для працівників енергетичних компаній та комунальних підприємств, залучених до ліквідації наслідків російських ударів, прийнято рішення про бронювання всього персоналу.

«Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу», — повідомив Зеленський.

За його словами, дефіцит ефективного реагування на місцях не має пояснюватися нестачею кадрів, оскільки міста мають ресурси для залучення необхідних працівників до роботи.

