100% работников предприятий, задействованных в ликвидации последствий ударов РФ, будут забронированы – Зеленский

По словам Президента, для энергетических и коммунальных компаний, ликвидирующих последствия ударов РФ, гарантировано бронирование персонала.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, привлеченных к ликвидации последствий российских ударов, принято решение о бронировании всего персонала.

«Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, задействованных в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, — для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала», — сообщил Зеленский.

По его словам, дефицит эффективного реагирования на местах не должен объясняться нехваткой кадров, поскольку города имеют ресурсы для привлечения необходимых работников к работе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.