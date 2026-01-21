ВАКС частково арештував майно Юлії Тимошенко

Суддя наклав арешт на майно чоловіка нардепки та гроші і речі, вилучені під час обшуків.

Фото: Суспільне/Поліна Паламарчук

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд України частково арештував майно лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко.

Зокрема, суддя наклав арешт на майно чоловіка нардепки та гроші і речі, вилучені під час обшуків.

Слідчий суддя задовольнив частково клопотання прокурора про арешт майна і наклав обмеження на 40 тисяч доларів, 6,3 тисячі доларів, шість мобільних телефонів, а також автомобілі чоловіка Тимошенко, два гаражі у Дніпрі, системний блок і чорнові записи.

Водночас суддя відмовив у накладенні арешту на кошти, які є на особистому рахунку депутатки.

Перед цим Вищий антикорупційний суд у пʼятницю 16 січня обрав запобіжний захід для голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко — їй призначили заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. Суд також поклав на неї низку зобов’язань:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Юлія Тимошенко, у свою чергу, заявила, що під час обшуків правоохоронці «не знайшли нічого», після чого вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула висунуті звинувачення та назвала обшуки політично вмотивованими. Вона припустила, що такі дії можуть бути пов’язані з підготовкою до виборів і спробами тиску на політичних опонентів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.