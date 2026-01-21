  1. В Україні

ВАКС частково арештував майно Юлії Тимошенко

14:15, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суддя наклав арешт на майно чоловіка нардепки та гроші і речі, вилучені під час обшуків.
ВАКС частково арештував майно Юлії Тимошенко
Фото: Суспільне/Поліна Паламарчук
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд України частково арештував майно лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, суддя наклав арешт на майно чоловіка нардепки та гроші і речі, вилучені під час обшуків.

Слідчий суддя задовольнив частково клопотання прокурора про арешт майна і наклав обмеження на 40 тисяч доларів, 6,3 тисячі доларів, шість мобільних телефонів, а також автомобілі чоловіка Тимошенко, два гаражі у Дніпрі, системний блок і чорнові записи.

Водночас суддя відмовив у накладенні арешту на кошти, які є на особистому рахунку депутатки.

Перед цим Вищий антикорупційний суд у пʼятницю 16 січня обрав запобіжний захід для голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко — їй призначили заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. Суд також поклав на неї низку зобов’язань:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

-  повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Юлія Тимошенко, у свою чергу, заявила, що під час обшуків правоохоронці «не знайшли нічого», після чого вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула висунуті звинувачення та назвала обшуки політично вмотивованими. Вона припустила, що такі дії можуть бути пов’язані з підготовкою до виборів і спробами тиску на політичних опонентів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС Юлія Тимошенко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]