ВАКС частично арестовал имущество Юлии Тимошенко

Судья наложил арест на имущество мужа народного депутата, а также на деньги и вещи, изъятые во время обысков.

Фото: Общественное/Полина Паламарчук

Высший антикоррупционный суд Украины частично арестовал имущество лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

В частности, судья наложил арест на имущество мужа народного депутата, а также на деньги и вещи, изъятые во время обысков.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества и наложил ограничения на 40 тысяч долларов, 6,3 тысячи долларов, шесть мобильных телефонов, а также автомобили мужа Тимошенко, два гаража в Днепре, системный блок и черновые записи.

В то же время судья отказал в наложении ареста на средства, находящиеся на личном счете депутатки.

Перед этим Высший антикоррупционный суд в пятницу, 16 января, избрал меру пресечения для председателя фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко — ей назначили залог в размере более 33 миллионов гривен. Суд также возложил на нее ряд обязательств:

прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и в суд по каждому требованию;

не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места проживания и/или работы;

воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Как известно, НАБУ и САП сообщили о подозрении Юлии Тимошенко в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, заявила, что во время обысков правоохранители «ничего не нашли», после чего изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

Лидер партии «Батькивщина» категорически отвергла выдвинутые обвинения и назвала обыски политически мотивированными. Она предположила, что такие действия могут быть связаны с подготовкой к выборам и попытками давления на политических оппонентов.

