  1. В Украине

ВАКС частично арестовал имущество Юлии Тимошенко

14:15, 21 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судья наложил арест на имущество мужа народного депутата, а также на деньги и вещи, изъятые во время обысков.
ВАКС частично арестовал имущество Юлии Тимошенко
Фото: Общественное/Полина Паламарчук
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд Украины частично арестовал имущество лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, судья наложил арест на имущество мужа народного депутата, а также на деньги и вещи, изъятые во время обысков.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества и наложил ограничения на 40 тысяч долларов, 6,3 тысячи долларов, шесть мобильных телефонов, а также автомобили мужа Тимошенко, два гаража в Днепре, системный блок и черновые записи.

В то же время судья отказал в наложении ареста на средства, находящиеся на личном счете депутатки.

Перед этим Высший антикоррупционный суд в пятницу, 16 января, избрал меру пресечения для председателя фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко — ей назначили залог в размере более 33 миллионов гривен. Суд также возложил на нее ряд обязательств:

  • прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и в суд по каждому требованию;
  • не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места проживания и/или работы;
  • воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Как известно, НАБУ и САП сообщили о подозрении Юлии Тимошенко в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, заявила, что во время обысков правоохранители «ничего не нашли», после чего изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

Лидер партии «Батькивщина» категорически отвергла выдвинутые обвинения и назвала обыски политически мотивированными. Она предположила, что такие действия могут быть связаны с подготовкой к выборам и попытками давления на политических оппонентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВАКС Юлия Тимошенко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине готовятся ввести специализированные спортивные классы для школьников

Законопроекты предусматривают расширение государственной поддержки образования и создание специализированных спортивных классов.

Новые полномочия поселковых ТЦК: законопроект совершенствует систему воинского учета во время мобилизации

Законопроект должен расширить полномочия по мобилизационной подготовке и деятельности сельских ТЦК.

Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]