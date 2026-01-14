Юлия Тимошенко подтвердила ночные обыски в офисе «Батькивщины» и отвергает все обвинения

Юлия Тимошенко заявила о нарушении закона во время обысков в «Батькивщине».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юлия Тимошенко прокомментировала проведение следственных действий в партийном офисе «Батькивщины», заявив о нарушении закона со стороны правоохранительных органов.

По ее словам, «неотложные следственные действия» продолжались всю ночь и проводились без предъявления каких-либо процессуальных документов.

«Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников», — отметила она.

Юлия Тимошенко заявила, что во время обысков правоохранители «не нашли ничего», после чего изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения. При этом, по словам народного депутата, информация о сбережениях полностью отражена в ее официальной декларации.

Лидер «Батькивщины» категорически отвергла выдвинутые обвинения и назвала обыски политически мотивированными. Она предположила, что такие действия могут быть связаны с подготовкой к выборам и попытками давления на политических оппонентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.