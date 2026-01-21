Європарламент підтримав Акт про критичні ліки за участі України

До розробки механізмів, передбачених Актом, була залучена і Україна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський парламент підтримав Акт про критичні лікарські засоби, запропонований Європейська комісія навесні 2025 року, з поправками, що враховують інтереси країн-кандидатів на членство в ЄС, зокрема України.

Як повідомили у Верховній Раді, за документ проголосували 503 депутати Європейського парламенту. Нові правила передбачають пріоритет у закупівлях не лише за ціною, а й за стійкістю постачання та наявністю виробничих потужностей у Європі. Також закладено основу для укладання двосторонніх угод із країнами-кандидатами, зокрема у сфері доступу до активних фармацевтичних інгредієнтів.

Окремо документ відкриває можливість участі країн-кандидатів у спільних закупівлях ЄС та стратегічних фармацевтичних ініціативах, а також закладає підґрунтя для укладання двосторонніх угод, зокрема щодо доступу до активних фармацевтичних інгредієнтів.

До розробки механізмів, передбачених Актом, була залучена і Україна.

За словами голови Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, Україна має 125 підприємств, які навіть в умовах війни здатні нарощувати виробництво та забезпечувати лікарськими засобами не лише внутрішній ринок, а й країни ЄС.

Наступним етапом стануть трилогові переговори між Європарламентом, Радою Європейського Союзу та Єврокомісією для узгодження фінального тексту Акта.

15 січня Верховна Рада України ратифікувала Угоду ЄС про спільні закупівлі, що відкриває Україні доступ до спільних закупівель критично важливих ліків, інноваційних препаратів і вакцин разом із державами-членами ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.