Европарламент поддержал Акт о критических лекарствах с участием Украины

К разработке механизмам, предусмотренным Актом, была привлечена и Украина.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский парламент поддержал Акт о критически важных лекарственных средствах, предложенный Европейской комиссией весной 2025 года, с поправками, учитывающими интересы стран-кандидатов на членство в ЕС, в частности Украины.

Как сообщили в Верховной Раде, за документ проголосовали 503 депутата Европейского парламента. Новые правила предусматривают приоритет при закупках не только по цене, но и по устойчивости поставок и наличию производственных мощностей в Европе. Также заложена основа для заключения двусторонних соглашений со странами-кандидатами, в частности в сфере доступа к активным фармацевтическим ингредиентам.

Отдельно документ открывает возможность участия стран-кандидатов в совместных закупках ЕС и стратегических фармацевтических инициативах, а также закладывает основу для заключения двусторонних соглашений, в частности относительно доступа к активным фармацевтическим ингредиентам.

К разработке механизмам, предусмотренным Актом, была привлечена и Украина.

По словам председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Украина имеет 125 предприятий, которые даже в условиях войны способны наращивать производство и обеспечивать лекарственными средствами не только внутренний рынок, но и страны ЕС.

Следующим этапом станут трилоговые переговоры между Европарламентом, Советом Европейского Союза и Еврокомиссией для согласования финального текста Акта.

15 января Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение ЕС о совместных закупках, что открывает Украине доступ к совместным закупкам критически важных лекарств, инновационных препаратов и вакцин вместе с государствами-членами ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.