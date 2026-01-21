Зеленський і Трамп планують зустріч у Давосі для обговорення мирного плану

Переговори відбудуться напередодні поїздки спецпосланців Білого дому до Москви.

Фото: AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп планують зустрітися у четвер у Давосі. Про це повідомляє Axios з посиланням на українського посадовця.

За інформацією видання, Зеленський має намір прибути до Давоса для переговорів з Трампом незадовго до того, як спецпосланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч із Путіним. Обидві зустрічі будуть стосуватимуться мирного плану Трампа щодо України.

Як зазначає Axios, Сполучені Штати близькі до досягнення домовленостей з Україною щодо умов цього плану. Водночас Вашингтону поки не вдалося досягти суттєвого прогресу в залученні Путіна до цього процесу. Російський президент формально не відхилив 20-пунктний мирний план, однак його публічна реакція на нього була стриманою.

Саме відсутність згоди Росії щодо запропонованого плану, за даними видання, стала однією з причин, чому Білий дім не погодився підписувати так званий «план процвітання» для України під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього тижня.

США вже поінформували команду Президента України про заплановану поїздку американських представників до Москви. Водночас Axios зазначає, що напруженість у відносинах між США та європейськими союзниками через ситуацію навколо Гренландії відсунула переговори щодо України в Давосі на другий план.

Наразі Володимир Зеленський перебуває у Києві. Про це повідомив його радник.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.