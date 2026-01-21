  1. В Україні
  2. / У світі

Зеленський і Трамп планують зустріч у Давосі для обговорення мирного плану

17:13, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Переговори відбудуться напередодні поїздки спецпосланців Білого дому до Москви.
Зеленський і Трамп планують зустріч у Давосі для обговорення мирного плану
Фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп планують зустрітися у четвер у Давосі. Про це повідомляє Axios з посиланням на українського посадовця.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією видання, Зеленський має намір прибути до Давоса для переговорів з Трампом незадовго до того, як спецпосланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч із Путіним. Обидві зустрічі будуть стосуватимуться мирного плану Трампа щодо України.

Як зазначає Axios, Сполучені Штати близькі до досягнення домовленостей з Україною щодо умов цього плану. Водночас Вашингтону поки не вдалося досягти суттєвого прогресу в залученні Путіна до цього процесу. Російський президент формально не відхилив 20-пунктний мирний план, однак його публічна реакція на нього була стриманою.

Саме відсутність згоди Росії щодо запропонованого плану, за даними видання, стала однією з причин, чому Білий дім не погодився підписувати так званий «план процвітання» для України під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього тижня.

США вже поінформували команду Президента України про заплановану поїздку американських представників до Москви. Водночас Axios зазначає, що напруженість у відносинах між США та європейськими союзниками через ситуацію навколо Гренландії відсунула переговори щодо України в Давосі на другий план.

Наразі Володимир Зеленський перебуває у Києві. Про це повідомив його радник.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський Швейцарія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]