Зеленский и Трамп планируют встречу в Давосе для обсуждения мирного плана

Переговоры состоятся накануне поездки спецпосланцев Белого дома в Москву.

Фото: AFP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют встретиться в четверг в Давосе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника.

По информации издания, Зеленский намерен прибыть в Давос для переговоров с Трампом незадолго до того, как спецпосланцы Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с Путиным. Обе встречи будут касаться мирного плана Трампа по Украине.

Как отмечает Axios, Соединенные Штаты близки к достижению договоренностей с Украиной об условиях этого плана. В то же время Вашингтону пока не удалось достичь существенного прогресса в привлечении Путина к этому процессу. Российский президент формально не отклонил 20-пунктный мирный план, однако его публичная реакция на него была сдержанной.

Именно отсутствие согласия России на предложенный план, по данным издания, стало одной из причин, почему Белый дом не согласился подписывать так называемый «план процветания» для Украины во время Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе.

США уже проинформировали команду президента Украины о запланированной поездке американских представителей в Москву. В то же время Axios отмечает, что напряженность в отношениях между США и европейскими союзниками из-за ситуации вокруг Гренландии отодвинула переговоры по Украине в Давосе на второй план.

В настоящее время Владимир Зеленский находится в Киеве. Об этом сообщил его советник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.