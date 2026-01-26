П’ять найхолодніших професій України: хто працює там, де мінус — це робоча температура

Полярники, рятувальники, спортсмени та моряки: хто в Україні працює в умовах екстремального холоду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поки більшість українців у сильні морози переходять на дистанційний формат або намагаються якомога менше виходити з дому, для частини професій холод — це не тимчасовий виклик, а щоденна реальність. За температури −15…−20 °C і нижче ці люди не зупиняють роботу, адже саме від них залежать наука, безпека, спорт і функціонування критично важливих сфер.

Державна служба зайнятості розповіла про п’ять професій, у яких мороз — невід’ємна складова робочого процесу.

Полярники: робота на краю світу

Українські науковці працюють на дослідницькій станції Академік Вернадський, що розташована на острові Галіндез в Антарктиді. Влітку середня температура тут тримається близько 0 °C, узимку — падає до −18 °C і нижче. На станції перебуває від 12 до 30 осіб, а в зимовий період — лише мінімальний склад для підтримки її роботи. Серед полярників — наукові співробітники, інженери, механіки, лікарі, зв’язківці та водії. Добір учасників експедицій відбувається через відкритий конкурс, який оголошує Національний антарктичний науковий центр.

Рятувальники Карпат: холод і ризик щодня

Найскладніші зимові умови — у гірських районах Карпат. Саме тут рятувальники ДСНС із Закарпатської та Івано-Франківської областей з жовтня до травня шукають і рятують туристів у снігах і хуртовинах. Чорногора, Піп Іван, Петрос і Говерла — маршрути, де температура та погода можуть змінюватися за лічені хвилини. Для гірських рятувальників холод поєднується з фізичним навантаженням і постійним ризиком.

Професійні спортсмени зимових видів

Фігуристи, хокеїсти, фристайлісти чи спортсмени з шорт-треку більшу частину життя проводять у холодних залах та на льодових аренах. Навіть у спеку вони тренуються на штучному льоду або виїжджають у холодні регіони. Зимові види спорту — це стиль життя, який часто триває і після завершення кар’єри, коли спортсмени стають тренерами.

Фахівці зі штучного льоду

Інженери-технологи, які забезпечують роботу ковзанок і льодових арен, фактично «виробляють холод» цілий рік. Саме від них залежить безперебійне функціонування спортивних майданчиків і розвиток зимових видів спорту навіть у теплу пору. Через специфіку роботи ці фахівці рідко відчувають справжнє тепло.

Екіпаж науково-дослідного судна «Ноосфера»

Український криголам Ноосфера, придбаний у Великої Британії у 2021 році, працює в антарктичних водах. Судно належить Національному антарктичному науковому центру, а його екіпаж складається з моряків і науковців. Під час експедицій корабель перетинає Південне полярне коло та проводить міжнародні океанографічні й геологічні дослідження. Навіть коли в Україні −20 °C, на борту «Ноосфери» умови ще суворіші.

Поза рейтингом, але не поза увагою

Окремо у Службі зайнятості наголошують: є професії, які не є «стовідсотково зимовими», але без яких країна не витримала б морозів. Це українські військові, які за будь-якої погоди тримають оборону; енергетики, що відновлюють мережі після обривів і обстрілів; а також комунальники, завдяки яким міста й села функціонують навіть у сніг і ожеледицю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.