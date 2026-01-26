Пять самых холодных профессий Украины: кто работает там, где минус — это рабочая температура

Полярники, спасатели, спортсмены и моряки: кто в Украине работает в условиях экстремального холода.

Пока большинство украинцев в сильные морозы переходят на дистанционный формат или стараются как можно меньше выходить из дома, для части профессий холод — это не временный вызов, а ежедневная реальность. При температуре −15…−20 °C и ниже эти люди не останавливают работу, ведь именно от них зависят наука, безопасность, спорт и функционирование критически важных сфер.

Государственная служба занятости рассказала о пяти профессиях, в которых мороз — неотъемлемая составляющая рабочего процесса.

Полярники: работа на краю света

Украинские ученые работают на исследовательской станции «Академик Вернадский», расположенной на острове Галиндез в Антарктиде. Летом средняя температура здесь держится около 0 °C, зимой — опускается до −18 °C и ниже. На станции находится от 12 до 30 человек, а в зимний период — лишь минимальный состав для поддержания ее работы. Среди полярников — научные сотрудники, инженеры, механики, врачи, связисты и водители. Отбор участников экспедиций проходит через открытый конкурс, который объявляет Национальный антарктический научный центр.

Спасатели Карпат: холод и риск каждый день

Самые сложные зимние условия — в горных районах Карпат. Именно здесь спасатели ГСЧС из Закарпатской и Ивано-Франковской областей с октября по май ищут и спасают туристов в снегах и метелях. Черногора, Пип Иван, Петрос и Говерла — маршруты, где температура и погода могут меняться за считанные минуты. Для горных спасателей холод сочетается с физической нагрузкой и постоянным риском.

Профессиональные спортсмены зимних видов

Фигуристы, хоккеисты, фристайлисты или спортсмены по шорт-треку большую часть жизни проводят в холодных залах и на ледовых аренах. Даже в жару они тренируются на искусственном льду или выезжают в холодные регионы. Зимние виды спорта — это стиль жизни, который часто продолжается и после завершения карьеры, когда спортсмены становятся тренерами.

Специалисты по искусственному льду

Инженеры-технологи, которые обеспечивают работу катков и ледовых арен, фактически «производят холод» круглый год. Именно от них зависит бесперебойное функционирование спортивных площадок и развитие зимних видов спорта даже в теплое время. Из-за специфики работы эти специалисты редко ощущают настоящее тепло.

Экипаж научно-исследовательского судна «Ноосфера»

Украинский ледокол «Ноосфера», приобретенный у Великобритании в 2021 году, работает в антарктических водах. Судно принадлежит Национальному антарктическому научному центру, а его экипаж состоит из моряков и ученых. Во время экспедиций корабль пересекает Южный полярный круг и проводит международные океанографические и геологические исследования. Даже когда в Украине −20 °C, на борту «Ноосферы» условия еще более суровые.

Вне рейтинга, но не вне внимания

Отдельно в Службе занятости подчеркивают: есть профессии, которые не являются «стопроцентно зимними», но без которых страна не выдержала бы морозов. Это украинские военные, которые при любой погоде держат оборону; энергетики, восстанавливающие сети после обмерзания, обрывов и обстрелов; а также коммунальщики, благодаря которым города и села функционируют даже в снег и гололед.

