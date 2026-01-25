Кабмін пропонує автоматизувати обмін даними про санкції між митницею та реєстрами

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання застосування санкцій у сфері митного контролю.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт, який стосується застосування санкцій у сфері митного контролю № 14396. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про проєкт Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань у зв’язку із застосуванням санкцій», який спрямований на забезпечення належного виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування або внесення змін до санкцій, уведених у дію указами Президента України, а у випадках, визначених Законом України «Про санкції», – затверджених постановами Верховної Ради України.

Також документ враховує судові рішення щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Проєктом закону, зокрема, пропонується запровадити автоматизований обмін інформацією щодо застосування санкцій та встановлення структури власності юридичних осіб шляхом електронної інформаційної взаємодії між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та держателями Державного реєстру санкцій і Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Крім того, документ передбачає визначення чіткого порядку дій митних органів під час здійснення митних формальностей та ухвалення ними рішень у разі застосування санкцій відповідно до законодавства.

