  1. В Україні

Кабмін пропонує автоматизувати обмін даними про санкції між митницею та реєстрами

10:20, 25 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання застосування санкцій у сфері митного контролю.
Кабмін пропонує автоматизувати обмін даними про санкції між митницею та реєстрами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт, який стосується застосування санкцій у сфері митного контролю № 14396.  Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про проєкт Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань у зв’язку із застосуванням санкцій», який спрямований на забезпечення належного виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування або внесення змін до санкцій, уведених у дію указами Президента України, а у випадках, визначених Законом України «Про санкції», – затверджених постановами Верховної Ради України.

Також документ враховує судові рішення щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Проєктом закону, зокрема, пропонується запровадити автоматизований обмін інформацією щодо застосування санкцій та встановлення структури власності юридичних осіб шляхом електронної інформаційної взаємодії між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та держателями Державного реєстру санкцій і Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Крім того, документ передбачає визначення чіткого порядку дій митних органів під час здійснення митних формальностей та ухвалення ними рішень у разі застосування санкцій відповідно до законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект санкції Кабінет Міністрів України митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]