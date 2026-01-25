  1. В Україні

Стаж до 2004 року і пенсія: що потрібно знати, щоб уникнути зменшення виплат

11:15, 25 січня 2026
Стаж до 2004 року зараховується повністю, але лише за умови документального підтвердження.
Стаж до 2004 року і пенсія: що потрібно знати, щоб уникнути зменшення виплат
фото: nashreporter.com
Періоди роботи, відпрацьовані до 1 січня 2004 року, відіграють ключову роль під час призначення пенсії. Від підтвердженого стажу залежить не лише право на вихід на пенсію, а й кінцевий розмір пенсійних виплат.

До 2004 року в Україні враховувався саме трудовий стаж, а не страховий. Після запровадження пенсійної реформи підхід до обліку змінився, однак усі періоди роботи до 1 січня 2004 року зараховуються в повному обсязі за умови їх документального підтвердження, нагадує "На пенсії".

Станом на 2026 рік для призначення пенсії необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо періоди роботи до 2004 року не підтверджені, може з’ясуватися, що стажу недостатньо. У такому разі вихід на пенсію доведеться відкласти або звертатися по соціальну допомогу.

Основним і найнадійнішим підтвердженням стажу залишається трудова книжка. За наявності коректних і чітко оформлених записів Пенсійний фонд зараховує відповідні періоди автоматично під час призначення пенсії.

Окрему увагу варто приділити оцифруванню трудової книжки. Для цього необхідно зробити якісні скан-копії всіх сторінок і завантажити їх до електронного кабінету Пенсійного фонду. Граничний строк подання електронних копій — 10 червня 2026 року.

Після цієї дати паперова трудова книжка залишатиметься чинною, однак електронний формат значно полегшує перевірку даних і прискорює їх опрацювання.

Якщо трудову книжку втрачено або пошкоджено

Без належних записів у трудовій книжці стаж можна підтвердити іншими документами. Це передбачено Порядком №637.

Які документи приймають:

  • довідки з підприємства або його правонаступника;
  • архівні довідки;
  • виписки з наказів про прийом і звільнення;
  • особові рахунки, відомості про зарплату;
  • трудові договори з відмітками про виконання;
  • характеристики, посвідчення;
  • профспілкові квитки з відмітками про внески;
  • дані з Державного реєстру соцстрахування (якщо внески сплачувалися з 1998 року).

Якщо документи втрачені через війну, бойові дії, окупацію, пожежу чи іншу надзвичайну ситуацію, стаж можна підтвердити за свідченнями двох колег.

Умови:

  • свідки працювали з вами на одному підприємстві;
  • вони мають власні документи про цю роботу.

Остаточне рішення приймається спеціально створеною комісією при Пенсійному фонді.

пенсія пенсія в Україні

