Стало відомо, яка ситуація з рухом транспорту через кордон з Молдовою

На українсько-молдовському кордоні виникли ускладнення з пропуском вантажного транспорту через технічні та погодні чинники — ДПСУ.

У всіх пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні прикордонний контроль з українського боку здійснюється у штатному режимі. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Водночас із ночі через складні погодні умови — ожеледицю — призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску вантажних транспортних засобів в пунктах пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» та «Тудора», що напроти українського ППр «Старокозаче».

Крім того, у зазначених молдовських пунктах пропуску відсутнє промислове електроживлення, а також вийшла з ладу центральна база даних митних органів Республіки Молдова. Через це пункти працюють на резервних джерелах живлення, що суттєво уповільнює пропускні операції. У зв’язку з цим молдовська сторона тимчасово не пропускає вантажівки й через пункт пропуску «Рені», зазначили прикордонники.

"Пункти пропуску Молдови, що межують з українськими на Вінниччині теж працюють на додатковому живленні, пропуск здійснюється в штатному режимі. Пункти пропуску, що на кордоні з Молдовою у Чернівецькій області, функціонують у звичайному режим", - розповіли у ДПСУ.

