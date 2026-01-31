  1. В Україні

Стало відомо, яка ситуація з рухом транспорту через кордон з Молдовою

14:51, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На українсько-молдовському кордоні виникли ускладнення з пропуском вантажного транспорту через технічні та погодні чинники — ДПСУ.
Стало відомо, яка ситуація з рухом транспорту через кордон з Молдовою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У всіх пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні прикордонний контроль з українського боку здійснюється у штатному режимі. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас із ночі через складні погодні умови — ожеледицю — призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску вантажних транспортних засобів в пунктах пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» та «Тудора», що напроти українського ППр «Старокозаче».

Крім того, у зазначених молдовських пунктах пропуску відсутнє промислове електроживлення, а також вийшла з ладу центральна база даних митних органів Республіки Молдова. Через це пункти працюють на резервних джерелах живлення, що суттєво уповільнює пропускні операції. У зв’язку з цим молдовська сторона тимчасово не пропускає вантажівки й через пункт пропуску «Рені», зазначили прикордонники. 

"Пункти пропуску Молдови, що межують з українськими на Вінниччині теж працюють на додатковому живленні, пропуск здійснюється в штатному режимі. Пункти пропуску, що на кордоні з Молдовою у Чернівецькій області, функціонують у звичайному режим", - розповіли у ДПСУ. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Молдова Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Встановлення лічильників на газ «лише для плити» хочуть відкласти на 7 років після завершення воєнного стану

Міненерго пропонує відтермінувати обов’язкове встановлення газових лічильників для населення, що використовує газ лише для приготування їжі.

Обов’язкове страхування волонтерів можуть зробити формальністю — у Раді розкритикували законопроєкт

Чому Верховна Рада повернула на доопрацювання законопроєкт про обов’язкове державне страхування волонтерів.

Керування під забороною: суд у Солоному наголосив на обов’язковості належного повідомлення водія

Суд зазначив, що формальні відомості не прирівнюються до об’єктивно встановленого правопорушення.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]