Стало известно, какая ситуация с движением транспорта через границу с Молдовой

На украинско-молдавской границе возникли осложнения с пропуском грузового транспорта из-за технических и погодных факторов — ГПСУ.

Во всех пунктах пропуска на украино-молдавской границе пограничный контроль с украинской стороны осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В то же время с ночи из-за сложных погодных условий — гололеда — приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска грузовых транспортных средств в пунктах пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» и «Тудора», что напротив украинского ЧП «Старокозаче».

Кроме того, в указанных молдавских пунктах пропуска отсутствует промышленное электропитание, а также вышла из строя центральная база данных таможенных органов Молдавии. Поэтому пункты работают на резервных источниках питания, что существенно замедляет пропускные операции. В этой связи молдавская сторона временно не пропускает грузовики и через пункт пропуска «Рени», отметили пограничники.

"Пункты пропуска Молдовы, граничащие с украинскими в Винницкой области тоже работают на дополнительном питании, пропуск осуществляется в штатном режиме. Пункты пропуска, на границе с Молдовой в Черновицкой области, функционируют в обычном режиме", - рассказали в ГПСУ.

